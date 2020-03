Davis, Italia- Corea del Sud: Fognini e Bolelli vincono e portano gli azzurri alle Finals

Tutto come previsto, tutto facile, senza alcun problema. L’Italia si aggiudica per 4-0 la sfida a porte chiuse con la Corea del Sud a Cagliari, e ottiene il pass per la fase finale di Coppa Davis, in novembre a Madrid. Sul centrale del Tc Cagliari, senza pubblico a causa dell’emergenza coronavirus, all’aperto in terra rossa, il doppio composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli ha battuto la coppia Nam-Son per 6-3, 6-1.

Come previsto e come preventivabile, il capitano dell’ItalDavis Corrado Barazzutti è andato sul sicuro, schierando la coppia Fognini-Bolelli per chiudere la pratica Corea al terzo match. E il doppio azzurro non ha deluso, conquistando il punto che vale il passaggio alle finali di Madrid in meno di un’ora. Primo set per 6-3 chiuso in 32′, secondo set in discesa vinto in appena 24′ per 6-1, nonostante un piccolo problema al fianco per Fognini, che al termine del primo set si è fatto massaggiare dal medico.

Inutile dire che la partita si è disputata con il solito clima surreale con i due team da una parte e i giornalisti nella tribuna opposta, tutti comunque seduti a debita distanza l’uno dall’altro. Nel quarto e ultimo singolare Travaglia ha lasciato a Chung un solo game

aggiudicandosi la sfida con il punteggio di 6-0, 6-1.