Coronavirus: tornei ATP e WTA sospesi fino al 7 giugno, salta Roma

Il tennis si ferma. O meglio: il tennis allunga la propria pausa. Con il nuovo annuncio, a seguito della decisione unilaterale presa dalla federazione francese di cambiare volto al calendario tennistico presa ieri spostando il Roland Garros a fine settembre, ATP e WTA hanno reagito con un comunicato congiunto piuttosto inusuale.

Il tennis sarà fermo fino al 7 giugno, ovvero quando lo Slam parigino doveva inizialmente concludersi. Non è da escludere che la pausa possa ulteriormente allungarsi, ma dal comunicato si evince una grandissima delusione verso la FFT (la federtennis transalpina) e la sua decisione di scavalcare i fondamentali ruoli e fare il gioco pesante a suo favore nel difficile equilibrio di chi guida il tennis moderno.

Joint ATP-WTA statement announcing that both tours are suspended through June 7 (when French Open originally would have ended).

The last "view that is shared" paragraph clearly omits the French Federation of Tennis, the seventh major governing body, which went rogue yesterday. pic.twitter.com/UbimE36TxP

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 18, 2020