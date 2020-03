Il Roland Garros è stato spostato da maggio a settembre a causa dell’emergenza Coronavirus. Il più importante torneo del mondo su terra rossa inizierebbe il 20 settembre per poi terminare il 4 ottobre. La conferma è arrivata dal torneo parigino tramite un tweet.

Per lo stesso motivo la scorsa settimana era stata comunicata la cancellazione di Indian Wells, in California, mentre resta in bilico il torneo londinese di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio.

IN AGGIORNAMENTO