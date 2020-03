Coronavirus, rinviate Finals e playoff di Fed Cup

A causa dell’emergenza Coronavirus la Federazione Internazionale Tennis ha annunciato il rinvio delle Finals di Fed Cup – in calendario dal 14 al 19 aprile a Budapest – e dei play-off, inizialmente programmati per il 17 e 18 aprile, che tra le sedici nazioni vedono impegnata anche l’Italia, in trasferta in Romania.

“In seno alla ITF il gruppo consultivo COFID-19 ha monitorato la diffusione e l’impatto globali del Coronavirus dall’inizio di febbraio, in continua consultazione con consulenti medici e di viaggio nonchè con autorità internazionali e nazionali – si legge nella nota della Federazione Internazionale -. Dopo un’attenta valutazione e una costante discussione con il Consiglio ITF e il Comitato Organizzatore Locale, alla luce dell’annuncio da parte del governo ungherese relativo agli eventi indoor, è con rammarico che l’ITF annuncia il rinvio delle Fed Cup Finals, originariamente programmate dal 14 al 19 aprile alla Laszlo Papp Sport Arena di Budapest”.

Oltre alle Fed Cup Finals sono stati anche posticipati i playoff di Fed Cup (le vincenti giocheranno i preliminari della Fed Cup 2021), previsti per il 17 e 18 aprile in otto località in tutto il mondo: le date alternative nel 2020 saranno annunciate in un secondo momento.