Coronavirus nella Coachella Valley: cancellato il torneo di Indian Wells

L’emergenza coronavirus è a livelli internazionali e tantissimi sport ne hanno subito gli effetti molto pesanti. Il tennis, nel circuito maggiore, viene colpito alla vigilia di uno dei suoi appuntamenti più importanti della stagione: Indian Wells.

L’ATP Masters 1000 e il WTA Premier Mandatory non verranno disputati a causa del virus che da inizio 2020 ha colpendo l’intero pianeta con oltre 100.000 contagi e sta creando disagi enormi all’Italia, dove la Lombardia e altre 14 province sono state messe in quasi quarantena da domenica notte.

Questo il comunicato del torneo, apparso a notte fonda in Italia:

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

La Coachella Valley, dopo la scoperta di un caso positivo al suo interno, ha dichiarato lo stato di emergenza e per questo motivo il torneo non può essere sostenuto per evitare di mettere a rischio decine di migliaia di persone e creare un bacino in cui il virus potenzialmente andrebbe a diffondersi in maniera catastrofica.

Il direttore del torneo Tommy Haas ha così dichiarato: “È un grande peccato per tutti noi, ma in questo momento la salute e la sicurezza della comunità locale viene prima di tutto”. Il torneo, secondo l’ex giocatore tedesco, potrebbe venire riprogrammato più avanti nella stagione ma di ipotesi vere al momento non c’è nulla.