Coronavirus, l’aiuto di Djokovic: 1 milione di euro per l’acquisto di respiratori

Novak Djokovic e sua moglie Jelena hanno donato un milione di euro alla Serbia per l’acquisto di respiratori e altro materiale medico-sanitario necessario alla lotta contro il Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo in una conferenza stampa trasmessa dai media serbi, poi rilanciata attraverso il suo profilo Instagram. Nel video Djokovic ha espresso un ringraziamento ai medici e a tutto il personale sanitario che nel mondo intero è impegnato al massimo contro il contagio e a difesa della salute delle persone.

Questo il testo del post sui social. “Cari amici, questo è un video della conferenza stampa che mia moglie Jelena e io abbiamo tenuto questo pomeriggio per annunciare che, attraverso la nostra Novak Djokovic Foundation, abbiamo donato 1 milione di euro alla Serbia per l’acquisto di attrezzature e forniture mediche” ha annunciato il numero 1 del mondo. “Abbiamo trascorso le ultime settimane a raccogliere tutte le informazioni necessarie su COVID-19 al fine di prendere questa ponderata decisione su come la mia famiglia potrebbe avere il maggiore e migliore impatto sul nostro paese. La gente dalla Cina ci ha dato un enorme aiuto e supporto, non li ringraziarli mai abbastanza”.

“Continuo a ricevere chiamate da tutto il mondo e le persone vogliono aiutare ma non sanno dove o come. Abbiamo deciso di aprire un conto di emergenza attraverso la Novak Djokovic Foundation, dove andranno i soldi della nostra famiglia, e dove sto dirigendo qualsiasi altra persona che desideri aiutare a donare lì. Tutto il denaro sarà destinato all’acquisto di respiratori, attrezzature mediche e qualsiasi materiale necessario come le mascherine”.

Sono pienamente consapevole di quanto questa crisi abbia colpito tutti su tutti i fronti. Sono commosso dalla generosità che continua a riversarsi da tutto il mondo con l’intenzione di aiutare in Serbia. Sono molto orgoglioso di essere un atleta in questi tempi, tra i molti grandi che si sono fatti avanti per riunire le persone in un momento in cui siamo separati – per portare speranza, comunità e ispirare gli altri allo stesso modo di usare le nostre piattaforme per il bene . Questo è tutto ciò che riguarda la vita: dare al prossimo”.