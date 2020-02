WTA, Maria Sharapova annuncia il ritiro: “tennis, ti dico addio”

Maria Sharapova ha annunciato l’addio al mondo del tennis. Una notizia shock per quanto poi nell’ultimo periodo i problemi, le fatiche vissute in campo fossero enormi e una volta scivolata oltre le prime 300 del mondo con il brutto tonfo dell’Australian Open contro Donna Vekic al primo turno in quella che rimarrà l’ultima partita della sua grandissima carriera.

Non va dimenticato tutto quello che è riuscita a ottenere dentro e fuori dal campo dal 2004 a prima della complicata vicenda doping, in 12 anni in cui ha costruito una carriera da film, ha sofferto problemi fisici ma è sempre tornata diventando un’icona a livello globale. L’inciampo sul meldonium ha segnato gli ultimi anni dove ha provato a fare qualcosa per cancellare, o sfocare, quanto avvenuto a inizio del 2016 malgrado poi lei sia riuscita a dimostrare che quella sostanza non portasse ad avere veri miglioramenti nelle prestazioni sportive.

5 Grand Slam trophies, 36 tour titles, 645 wins: @MariaSharapova has announced the end of what has been an incredible career that helped propel the sport of womens tennis to new heights.

Thank you for everything Maria, it was an honor to follow a part of your jourrney. pic.twitter.com/lccE9OWTVx

