WTA Dubai, sorteggio: Clijsters, il rientro è contro Bertens. Bencic difende il titolo

Dunque ci siamo: dopo 8 anni Kim Clijsters torna in un tabellone WTA. La belga, ritiratasi nel 2012 per la seconda volta, comincerà la terza carriera a Dubai, sede di un prestigioso evento Premier che attrae ogni anno le migliori giocatrici del lotto.

È vero che si verifica ogni anno lo scambio di “status” con Doha, che negli anni pari quest ultimo è Premier 5 (l’equivalente di un 1000 ATP) mentre in quelli dispari diventa Premier a favore proprio di Dubai, però la struttura e il montepremi sono sempre di alto livello che anche nell’anno in cui viene declassato c’è sempre un abbondante numero di top-20.

Quest anno addirittura la prima giocatrice delle qualificazioni, Julia Goerges (che affronta la nostra Camila Giorgi) è numero 31 del mondo. 6 top-10 al via, molte che rientrano in campo dopo l’Australian Open come Simona Halep, Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Garbine Muguruza. E poi c’è lei, la leggenda belga, già ammessa alla Hall of Fame tennistica, che prova a dare il via alla terza vita tennistica e lo fa subito contro una top-10. Kiki Bertens, numero 8 del mondo, è ancora in campo a San Pietroburgo.

Non sarà un test comodo, ma probabilmente tra tutti i nomi possibili quello di Bertens era uno di quelli più auspicabili. Le sue condizioni effettive, per Kim, sono un mistero, soprattutto nella reazione alla prima partita ufficiale dopo 8 anni, ma la stessa Bertens non sta vivendo una fase brillante malgrado poi venga dagli ottavi di finale a Melbourne e la semifinale a San Pietroburgo. È un incrocio interessante per tanti motivi, con la sensazione che se c’è una che ha qualche chance di fare il colpo grosso è proprio lei, che già nel 2009 ha sorpreso tutti rientrando dopo due anni di inattività e vincendo lo US Open al secondo torneo.

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] S. Halep vs bye

A Riske vs [WC] O. Jabeur

E. Mertens vs Q. Wang

M. Sakkari vs [7] A. Sabalenka

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3/WC] E. Svitolina vs G. Muguruza

M. Vondrousova vs A. Sevastova

[Q] vs D. Yastremska

[WC] K. Clijsters vs [6] K. Bertens

3° QUARTO DEL TABELLONE

[8] P. Martic vs [Q]

A. Anisimova vs B. Strycova

A. Kontaveit vs [Q]

A. Pavlyuchenkova vs [4] B. Bencic

4° QUARTO DEL TABELLONE

[7] S. Kenin vs E. Rybakina

K. Muchova vs [Q]

[Q] vs [Q]

bye vs [2] Ka. Pliskova