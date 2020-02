WTA Doha: maratone per Muguruza e Ostapenko, Anisimova e Muchova tornano al successo

Durissima giornata d’apertura a Doha per il Premier 5 dell’emirato, primo evento della categoria nel 2020. Mancano ancora i nomi più “tosti”, che saranno tutti in campo domani, ma già oggi si è avuto tanto spettacolo con in campo match maratone.

La finalista dell’Australian Open Garbine Muguruza, per esempio, si è dovuta arrangiare in oltre due ore e mezza di grande fatica per battere Daria Kasatkina nell’ennesima sfida al cardiopalma tra le due. 7-5 5-7 6-3 per la spagnola, che ha salvato 22 delle 30 palle break concesse e nel secondo set si è vista rimontare da 5-2 e dopo aver mancato match point sul 5-4.

Al prossimo turno avrà Ajla Tomljanovic, che ha avuto invece un compito molto più semplice contro la connazionale e qualificata Priscilla Hon (6-2 6-4). Laura Siegemund ha sconfitto Yaroslava Shvedova, al rientro dopo due anni di stop per maternità, e affronterà Ashleigh Barty al secondo turo. Bernarda Pera, qualificata, ha travolto Caroline Garcia che è ora 1-12 contro giocatrici in top-70 nelle ultime 13 partite. La statunitense di origini croate affronterà al prossimo turno Karolina Pliskova.

Karolina Muchova, protagonista di qualche difficoltà in questo inizio di stagione con anche l’addio allo storico coach, è partita col piede giusto liquidando Magda Linette 6-3 6-1 e al secondo turno avrà Kiki Bertens. Importante successo anche per Alona Ostapenko che ha vinto l’altra grande maratona di giornata contro Jil Belen Teichmann: 7-5 2-6 7-5 il punteggio finale maturato oltre la mezzanotte di Doha e con un urlaccio cacciato dalla lettone dopo l’ultimo punto, segno di quanto volesse questo risultato per continuare con le sensazioni positive in un periodo dove pur giocando meglio rispetto al passato non sta raccogliendo tantissimo. Tra le giocatrici tornate al successo c’è anche Amanda Anisimova, che non vinceva una partita dal quarto di finale ad Auckland contro Eugenie Bouchard e qui a Doha si è imposta 6-3 7-6(5) contro Ekaterina Alexandrova.

Risultati

[Q] L. Siegemund b. Y. Shvedova 6-3 6-2

A. Van Uytvanck b. P. Hercog 6-2 6-2

[11] G. Muguruza b. D. Kasatkina 7-5 5-7 6-3

A. Tomljaonvic b. [Q] P. Hon 6-2 6-4

[Q] B. Pera b. C. Garcia 6-3 6-1

[WC] O. Jabeur b. [Q] K. Siniakova 6-3 6-2

A. Ostapenko b. [Q] J. Teichmann 7-5 2-6 7-5

A. Anisimova b. E. Alexandrova 6-3 7-6(4)

S. Kuznetsova b. [WC] C. Buyukackay 6-2 6-2

[16] E. Mertens b. Q. Wang 6-1 6-2

V. Kudermetova b. K. Mladenovic 7-6(6) 0-6 6-3

K. Muchova b. M. Linette 6-3 6-1