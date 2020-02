Halep, top-10 da record: 317 settimane consecutive, tra le più lunghe serie WTA di sempre

Simona Halep a fine carriera può essere ricordata come una delle migliori giocatrici degli anni 2000. A provarlo non saranno soltanto i due Slam vinti su cinque finali, i 19 titoli WTA, le 60 settimane da numero 1 del mondo e gli svariati record stabiliti per la Romania, ma da ora c’è un dato statistico che ne rimarca la candidatura.

La tennista classe 1991, infatti, è entrata in top-10 a fine gennaio del 2014, il 27, subito dopo l’Australian Open. Da lì non è più uscita per un totale di oltre 6 anni consecutivi, con almeno il 90% del quale speso in top-5. Sommando settimana dopo settimana se ne ottengono 317 (dato aggiornato a questo lunedì) e ieri la WTA ha ufficializzato che questo valore la pone tra le 10 serie più lunghe da quando il ranking femminile è entrato in funzione, il 3 novembre 1975.

Un traguardo che è divenuto tale un paio di settimane fa, il 3 febbraio, quando con 315 settimane ha superato Martina Hingis, fermatasi a 314. In quel momento, tra l’altro, Halep è divenuta la giocatrice con la serie più lunga tra tutte le tenniste nate dal 1980 in poi, il che vuol dire anche come Simona stia riproponendo un record che apparteneva al passato, a un altro tennis. Tutte le giocatrici protagoniste, infatti, non hanno perpetrato questa serie lungo gli anni 2000 se non Lindsay Davenport che si è spinta fino al 2002, comunque quasi 20 anni fa. Con qualche settimana di attesa, inoltre, l’attuale numero 2 del mondo potrà sedersi all’ottavo posto dopo aver superato due leggende come Conchita Martinez (319) e Lindsay Davenport (333). Qui la lista della top-10:

1. Martina Navratilova 1000 (dal 03/11/ 1975 al 01/01/1995)

2. Chris Evert 746 (dal 3/11/1975 al 05/02/1990)

3. Steffi Graf 625 (dal 16/09/1985 al 07/09/1997)

4. Gabriela Sabatini 508 (dal 21/12/1986 al 22/12/1996)

5. Pam Shriver 459 (dal 15/12/1980 al 24/09/1989)

6. Arantxa Sanchez Vicario 429 (dal 19/06/1989 al 22/08/1999)

7. Hana Mandlikova 421 (dal 09/06/1980 al 03/07/1988)

8. Lindsay Davenport 333 (dal 10/06/1986 al 27/10/2002)

9. Conchita Martinez 319 (dal 29/04/1991 al 08/06/1997)

10. Simona Halep 317 (dal 27/01/2014 a ora)

Il sorpasso su Conchita arriverà tra tre settimane, quando il tour WTA sarà a Indian Wells per il primo Premier Mandatory del 2020. Il sorpasso su Davenport, in caso, sarà per la seconda settimana del Roland Garros. Obiettivi fattibili considerando le grandi qualità e la costanza della ex numero 1 del mondo.