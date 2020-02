Fed Cup qualificazioni: tonfo Osaka, Sabalenka tiene viva la Bielorussia. Ok la Svizzera

Centro de Tenis La Manga Club (terra rossa outdoor), Cartagena, Murcia, Spain

Spagna vs Giappone 2-0

venerdì

[SPA] S. Sorribes Tormo b. [JPN] N. Osaka 6-0 6-3

[SPA] C. Suarez Navarro b. [JPN] M. Doi 6-3 6-4

Il risultato shock della giornata di Fed Cup viene da Cartagena, dove Naomi Osaka ha vissuto una giornataccia, la seconda consecutiva dopo quella dell’Australian Open contro Coco Gauff, rimediando appena 3 game contro Sara Sorribes Tormo. Un 6-0 6-3 pesante, con una partita da 50 errori gratuiti su 62 punti vinti dalla sua avversaria. Completamente fuori fase, in grande difficoltà negli spostamenti su un campo in terra battuta estremamente lento, perfetto per le caratteristiche di Sorribes Tormo mentre lei non trovava mai la palla come voleva, precipitata con l’andare avanti dei minuti in un vortice molto negativo.

I problemi delle ultime due settimane sono riemersi, mostrando il volto peggiore di Osaka che scivolava indietro 6-0 e subiva poi un netto 6-1 dal 2-0 in suo favore nella seconda frazione. Momento no, anche per via di una superficie che lei non ama affatto e su cui difficilmente ha avuto modo di prepararsi a dovere dopo la cocente sconfitta di Melbourne. Sorribes Tormo, che in questo contesto invece si esalta, ha ricavato una vittoria anche superiore alle aspettative. Il successo di Carla Suarez Navarro contro Misaki Doi, 6-3 6-4, chiude ufficiosamente la pratica. Domani la rimonta delle nippoche, viste le condizioni dell’ex numero 1 del mondo, sembra praticamente impossibile.

Angels of the Wind Arena (Cemento indoor), Everett, Washington

USA vs Lettonia

venerdì

[USA] S. Kenin vs [LAT] A. Sevastova

[USA] S. Williams vs [LAT] A. Ostapenko

Sportcampus Zuiderpark (terra rossa indoor), The Hague, Netherlands

Olanda vs Bielorussia 1-1

venerdì

[NED] K. Bertens b. [BLR] A. Sasnovich 6-7(5) 6-2 6-1

[BLR] A. Sabalenka b. [NED] A. Rus 6-2 6-3

Tutto come previsto al termine della prima giornata a The Hague, in Olanda, con le padrone di casa e la Bielorussia ancorate sulla parità. Kiki Bertens ha impiegato tre set per battere Aliaksandra Sasnovich, mentre Aryna Sabalenka ha liquidato più facilmente Arantxa Rus. Domani la giornata decisiva.

Swiss Tennis Arena (cemento indoor), Biel, Switzerland

Svizzera vs Canada 2-0

venerdì

[SUI] J. Teichmann b. [CAN] L. Fernandez 7-6(3) 6-4

[SUI] B. Bencic b. [CAN] G. Dabrowski 6-1 6-2

L’infortunio al polso di Eugenie Bouchard maturato ieri in allenamento ha costretto il capitano del Canada a schierare Gabriela Dabrowski, doppista, come seconda singolarista. Questo ha creato un problema molto importante per le nord-americane, perché la Svizzera ora è a un solo punto dall’aggiudicarsi la vittoria e andare alle Finals di Budapest. Dopo il 7-6(3) 6-4 di Jil Teichmann contro Leylah Ferandez, Belinda Bencic ha impiegato meno di un’ora per battere Dabrowski 6-1 6-2. Domani la numero 5 del mondo avrà il primo match point nella sfida di apertura contro Fernandez.

Sala Polivalenta Cluj-Napoca (cemento indoor), Cluj-Napoca, Romania

Romania vs Russia 1-1

venerdì

[RUS] E. Alexandrova b. [ROU] E. G. Ruse 6-1 6-4

[ROU] A. Bogdan b. [RUS] V. Kudermetova 6-3 6-7(4) 6-1

Importante risultato a Cluj, dove la Romania malgrado sia completamente priva delle sue migliori giocatrici è riuscita ad artigliare l’1-1 contro la Russia al termine della prima giornata.

Costão do Santinho Resort (terra rossa outdoor), Florianópolis SC

Brasile vs Germania 0-1

venerdì

[GER] L. Siegemund b. [BRA] T. Pereira 6-2 6-3

[BRA] G. Ce vs [GER] T. Maria

SC Lange Munte (cemento indoor), Kortrijk, Belgium

Belgio vs Kazakhstan 1-0

venerdì

[BEL] E. Mertens b. [KAZ] Z. Diyas 1-6 6-2 6-1

[BEL] Y. Bonaventure vs [KAZ] Y. Putintseva

AXA Arena NTC (terra rossa indoor), Bratislava , Slovakia

Slovacchia vs Gran Bretagna 1-0

venerdì

[SVK] A. K. Schmiedlova b. [GBR] H. Watson 6-2 6-3

[SVK] V. Kuzmova vs [GBR] H. Dart