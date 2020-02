Fed Cup: Italia, missione compiuta. Ad aprile lo spareggio promozione

L’Italia centra la qualificazione allo spareggio promozione di aprile. Buone notizie da Tallinn, dove la nazionale di Tatiana Garbin si è imposta anche nel play-off del Gruppo 1 di Fed Cup contro la Croazia con due vittorie nei primi due singolari. Ininfluente, a questo punto, il risultato del doppio.

Un 2-0 maturato grazie a Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. La prima ha sconfitto 6-3 6-3 Lea Boskovic, numero 300 del mondo, mentre la marchigiana ha faticato un po’ di più per battere Jana Fett, numero 234, comunque superata 7-6(4) 6-4. Adesso non serve che aspettare il sorteggio per capire quale nazionale potremmo affrontare nella sfida del 18 e 19 aprile, che mette in palio un posto alle qualificazioni per le Finals del 2021.

(aggiornamenti a breve)