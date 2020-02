Fed Cup Finals, sorteggio: Francia difende il titolo. Repubblica Ceca con Germania e Svizzera

Si alza il sipario sulla prima edizione delle Finals di Fed Cup, l’evento che sostituisce da quest anno il precedente format della Fed Cup.

Come avvenuto per la Coppa Davis, si terrà tutto in un’unica settimana. Da martedì 14 a domenica 19 aprile, a Budapest, 12 nazionali giocheranno per il titolo in una formula che segue abbastanza da vicino quella proposta nella maggiore competizione a squadre maschile.

Ci sono quattro gironi da tre squadre, due raggruppamenti in meno rispetto ai maschi, da cui si qualificheranno le prime classificate che si affronteranno in semifinale. Le finaliste, oltre a competere per il trofeo, saranno automaticamente qualificate alle Finals del 2021, sempre a Budapest, assieme ad altre due squadre: la nazionale del paese ospitante (nel caso non raggiunga la finale) e una invitata con una wild-card. Nel caso l’Ungheria raggiunga l’ultimo atto, verranno usate due wild-card.

La Francia, come campionessa in carica, è stata automaticamente sorteggiata nel gruppo A mentre l’Australia, come finalista e seconda testa di serie, è nel gruppo B. Le teste di serie 3 e 4 sono invece USA e Repubblica Ceca, rispettivamente nel gruppo C e D. A ruota sono state sorteggiate le altre otto squadre divise in due fasce: dalla 5 alla 8 e dalla 9 alla 12.

