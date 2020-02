Fed Cup, domani il sorteggio dei playoff: le possibili avversarie dell’Italia

Dopo aver conquistato a Tallinn il pass per i playoff di Fed Cup, l’Italtennis femminile tornerà in campo il 17 e 18 aprile in un tabellone a 16 che comprende le 8 squadre vincitrici dei Gruppo I zona Europa/Africa, zona Americhe e zona Asia-Oceania e le 8 squadre perdenti della fase preliminare: da una di queste 8 uscirà appunto l’avversaria per le azzurre di Tathiana Garbin.

Il sorteggio si terrà martedì 11 aprile a Londra alle ore 12 italiane.

Le vincenti conquisteranno un posto nei preliminari della Fed Cup 2021 (a febbraio), che designeranno le nazioni protagoniste poi in aprile delle Finali alla Laszlo Papp Sports Arena di Budapest, sede del momento clou della competizione fino al 2022. Questo l’elenco delle possibili avversarie dell’Italia: Lettonia (sorteggio), Olanda (sorteggio), Romania (trasferta), Brasile (sorteggio), Giappone (sorteggio), Canada (trasferta), Kazakhstan (sorteggio), Gran Bretagna (casa). Queste le altre squadre del tabellone a 16: Ucraina, Serbia, Polonia, Messico, Argentina.

Gli incontri del Gruppo I zona Asia-Oceania sono stati rinviati a causa dei problemi legati all’epidemia da coronavirus: l’Itf ha comunicato che le squadre sorteggiate con le due vincenti di quel raggruppamento (Cina, Cina Taipei, India, Indonesia, Corea del Sud e Uzbekistan) giocheranno comunque in casa per avere il tempo di preparare le sfide.