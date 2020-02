Dunlop: arriva la nuova linea di abbigliamento Japan!

Dunlop ha lanciato la nuova gamma di abbigliamento che sta già conquistando il circuito ATP. Le nuove linee “Performance” e “Club” saranno presto disponibili a livello globale e supportate da diversi giocatori del Team Dunlop, tra cui Kevin Anderson che completa così la fornitura tecnica – da anni il sudafricano scende in campo con racchette Dunlop Srixon – diventando testimonial del brand a trecentosessanta gradi.

«Sono entusiasta di firmare un nuovo accordo di abbigliamento con Dunlop», ha dichiarato Kevin Anderson. «Sono insieme a Dunlop da tanti anni e posso dire che questo brand è ormai parte integrante della mia carriera. Sono lieto di rappresentarlo ulteriormente indossando la nuova gamma di abbigliamento».

L’abbigliamento maschile e femminile è stato sviluppato in Giappone con tessuti ad alte prestazioni e prende spunto dal design iconico del logo Dunlop Flying D. La gamma iniziale includerà magliette, pantaloncini, giacche e pantaloni, in vendita presso rivenditori specializzati di tennis.

A Kevin Anderson si unirà anche il Top 30 Nikoloz Basilashvili, ultimo arrivato nel Team Dunlop. Il numero uno georgiano, che ha raggiunto il best ranking (16 ATP) a maggio dello scorso anno, ha firmato un contratto di abbigliamento Dunlop per il 2020. «Non vedo l’ora di unirmi al Team Dunlop», ha dichiarato Nikoloz Basilashvili. «È un marchio con così tanta storia… Sono orgoglioso di giocare con l’abbigliamento Dunlop e di lavorare per un grande futuro insieme al brand».

Altri giocatori Dunlop che indosseranno la nuova gamma saranno Max Purcell, Luksika Kumkhum, Zarina Diyas e Kurumi Nara.

«Il lancio del nuovo abbigliamento Dunlop dimostra il nostro costante impegno nel tennis», ha dichiarato Masahiro Asahino, Head of Tennis Division di SRI. «Dunlop sta di nuovo diventando sinonimo di tennis di livello d’élite e questa nuova gamma di abbigliamento sarà indossata da numerosi giocatori di spicco nei tour maschili e femminili. Sviluppata dal nostro team in Giappone, questa nuova linea di abbigliamento vanta alcuni design sorprendenti a tema attorno al logo Flying D e una tavolozza di colori accuratamente scelti che rimangono fedeli al marchio Dunlop».