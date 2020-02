Coppa Davis: la Cina non può volare in Romania a causa del coronavirus, sfida annullata

Il coronavirus continua a influenzare il calendario sportivo internazionale, incluso quello del tennis. Mentre l’ATP ha già deciso di annullare diversi tornei Challenger, l’International Tennis Federation (ITF) ha annunciato il ritiro della squadra cinese dalla Coppa Davis. La Cina era attesa il 6 e 7 marzo in Romania, a Piatra Neam, per l’incontro che metteva in palio l’accesso al World Group I. Per motivi di salute legati all’epidemia del nuovo coronavirus, che ha già mietuto quasi 1.900 morti in Cina, la squadra cinese non può muoversi e l’incontro dunque non avrà luogo.