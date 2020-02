Australian Open, Muguruza: “Non sono felice, ma stasera lei ha giocato veramente bene”

Quanto è stato importante quello 0-40 nel terzo set?

È stato tanto importante. Lei ha trovato colpi veramente veramente belli. Ma in generale nei momenti importanti del match lei si è presa sempre il punto con ottime soluzioni.

Come pensi di aver giocato oggi?

Non sono molto felice di questa partita. Avrei dovuto fare di più, perché lei ha giocato veramente bene. Io non ho trovato i miei colpi nei momenti importanti, lei sì. Mi è mancata energia, è stata una partita veramente dura fisicamente. Al momento è veramente dura essere felici, anche se sono state due settimane eccezionali.

Che idea hai del fatto di essere tornata in una finale Slam?

Sono sulla buona strada. Il mio gioco è meglio di prima. Mi è mancata energia qui, in eventi simili devi essere forte e pronto per due settimane.

Pensi di essere tornata?

“Tornata”? Mh, ok. Se le persone dicono così perché sono tornata in una finale di Grand Slam, ok. Eppure io ci sono sempre stata, non è che sia sparita. Solo non avevo risultati. Adesso sì, sono felice di questo, è un buon inizio di stagione.

Kenin ti ha sorpreso?

Penso nella maniera in cui si è comportata sulle palle break e le palle game. Lei se le è presa facendo vincenti. Ha fatto veramente tanto bene e merita di essere campionessa Slam.

Hai chiamato il trainer a un certo punto, è successo qualcosa?

No, direi di no. Sentivo abbastanza fatica in generale, credo sia normale perché è da tanto tempo che non mi capitava di giocare così tante partite ravvicinate. E questo match è stato molto duro perché ha avuto scambi molto lunghi e fisici.