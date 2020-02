Australian Open, Djokovic: “Felice di poter ricevere ancora questo trofeo”

Dopo quasi 4 ore è finita la grande battaglia tra Novak Djokovic e Dominic Thiem con il serbo vincitore 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Questo è il titolo numero 17 a livello Slam per il serbo, l’ottavo a Melbourne, che lo riporta anche numero 1 del mondo ATP.

Durante la cerimonia di premiazione queste sono state le parole dei due protagonisti.

NOVAK DJOKOVIC

“Buona sera a tutti. Vorrei cominciare facendo le congratulazioni a Thiem, è stato un torneo fantastico e purtroppo stasera non ce l’hai fatta. Sei stato vicinissimo e sono certo che prima o poi ce la farai, e ne vincerai anche più di uno. Grandissimo rispetto a te e alla tua famiglia: siete persone straordinarie e avete grande rispetto per tutti. Vi apprezzo tantissimo e vi auguro il meglio per il futuro. Vorrei poi ringraziare il mio team, la mia famiglia, il mio fratello… grazie per essere arrivato qui in Australia, spero ti sia divertito qui. Come Dominic diceva ci sono state cose devastanti qui in Australia con tutti gli incendi, conflitti nel mondo, persone muoiono ogni giorno… Come una persona che io conoscevo come mentore, Kobe Bryant, morto assieme a sua figlia. Vorrei ricordare a tutti che noi dobbiamo rimanere a contatto con le nostre famiglie ora più che mai. Siamo parte di uno sport professionistico e proviamo a fare del nostro meglio, ma è bello anche pensare a qualcosa di più grande e tutto quello che ci circonda. Vorrei ringraziare ogni persona venuta qui per le 2 settimane a supportare tutti, dal singolare al weelchair. Ringrazio i raccattapalle, avete fatto un lavoro super, soprattutto quest anno. Ci sono molte persone nell’organizzazione che non riuscirei a ringraziare, ma veramente tutti voi siete parti di qualcosa di straordinario. Questo è il miglior campo del mondo, questo è il miglior torneo del mondo e posso solo ringraziare di poter avere questo trofeo ancora”.

DOMINIC THIEM

“Vorrei cominciare con delle enormi congratulazioni per Novak, incredibile traguardo per te e il tuo team. È irreale cosa stai facendo, tu e gli altri ragazzi che avete portato il tennis in un livello completamente nuovo. Per me è un onore poter competere con voi, spero di poter avere la mia rivincita a breve. Comunque, tante congratulazioni. Vorrei anche dire che prima e durante il torneo, quello che abbiamo passato, gli incendi… ci sono cose ben più importanti nella vita e questa bellissima nazione mi ha sempre dato tanto. Gli Australian Open sono stati una bellissima distrazione ma spero tanto che tutti voi possiate riprendervi presto e l’Australia possa non vivere più un incubo simile. Ho sperimentato un supporto incredibile nelle due settimane, grazie a tutti voi. È uno degli eventi migliori nello sport ed è un piacere enorme essere qui, spero di essere qui il prossimo anno e grazie a tutti voi: da chi organizza ai fan”.