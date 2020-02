ATP Pune: finisce la corsa di Marcora, bravo lo stesso

Avevamo quasi cominciato a crederci, visto che magari nei tornei maggiori facciamo ancora fatica ma in quelli piccoli ce la caviamo, ma Roberto Marcora non ce l’ha fatta a superare l’australiano James Duckworth, numero 96 delle classifiche ATP e anche lui alla ricerca della sua prima semifinale in un torneo ATP. A differenza di Marcora, Duckworth aveva già giocato un paio di quarti di finali – uno nientemeno che contro Sua Maestà – ma si era sempre fermato lì. Ciononostante la maggiore esperienza a questo livello alla fine ha fatto la differenza. L’australiano giocava la sua partita numero 53, l’italiano la quarta, forse basterebbe questo per spiegare come non ci sia che da ringraziare Marcora, capace di fare il miracolo contro Paire, aiutato forse dalla ruggine che c’è tra i due, ma impossibilitato a ripetersi in un match solo apparentemente più semplice. Marcora ha lottato e ha perso con onore, visto che la differenza l’hanno fatta un break nel primo set e un minibreak nel secondo e di più non avremmo potuto chiedere. Anzi, è stato bravissimo ad approfittare del rilassamento di Duckworth, che poteva chiudere col servizio già nel decimo game e che invece ha dovuto prolungare la fatica appunto fino al tiebreak, chiuso da un dritto a sventaglio finito in corridoio. Bravo lo stesso, chissà che non sia la prima di tante settimane soddisfacenti.

Quarti di finale

[6] J. Duckworth b. [Q] R. Marcora 6-3 7-6(4)

[4] S. Kwon vs [8] E. Gerasimov

J. Vesely b. I. Ivashka 2-6 6-1 7-6(11)

[2] R. Berankis b. [5] Y. Sugita 4-6 7-6(4) 6-2