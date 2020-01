WTA Shenzhen: Sabalenka comincia il 2020 con un successo. Muguruza salva al terzo set

Aryna Sabalenka apre con un successo il suo 2020, nel suo terreno preferito: l’Asia. La bielorussa da queste parti trova sempre qualcosa in più dal proprio livello e oggi, sebbene la differenza tra lei e Margarita Gasparyan era molto evidente, dal 3-3 la giocatrice di Minsk ha ingranato la quinta.

È finita 6-3 6-0 in suo favore, con la undicesima vittoria nelle ultime 12 uscite tra Wuhan, Pechino, Zhuhai e ora Shenzhen. A Wuhan hanno cominciato a chiamarla “Figlia della Cina”. Lei se la ride ancora oggi, con tanto imbarazzo.

Al prossimo turno Sabalenka avrà un’avversaria per nulla banale come Kristyna Pliskova. Mancina, grande servitrice, oggi ha sconfitto la qualificata Irina Camelia Begu 6-3 6-X.

Garbine Muguruza ha faticato tanto, invece, ma è comunque riuscita ad arrivare al successo. Affrontava Xinyu Wang, la giocatrice cinese che lo scorso anno stava facendo partita alla pari contro Maria Sharapova prima di infortunarsi alla schiena e ricevere i migliori auguri dalla russa che si era seduta accanto a lei. La spagnola non faceva scorrere la palla, e nel primo set Wang si è imposta 6-3. Alla fine l’ex numero 1 del mondo è riuscita comunque a cambiare registro e in qualche modo si è imposta 3-6 6-3 6-1. Per lei al secondo turno Shelby Rogers, impostasi 6-3 5-7 6-4 contro la qualificata Nicole Gibbs.

Risultati

S. Rogers b. [Q] N. Gibbs 6-3 5-7 6-4

[WC] G. Muguruza b. [WC] Xin. Wang 3-6 6-3 6-0

[4] Q. Wang vs O. Jabeur

A. Sasnovich vs A. L. Friedsam

S. Peng vs L. Zhu

[7] E. Rybakina b. S. Zheng 6-2 1-6 6-2

Kr. Pliskova b. [Q] I. C. Begu 6-3 6-3

[2] A. Sabalenka b. [Q] M. Gasparyan 6-3 6-0