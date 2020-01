WTA Brisbane, festeggiano le statunitensi: Riske, Keys e Collins ai quarti di finale

Tris delle giocatrici statunitensi nella giornata “di passaggio” del torneo di Brisbane. La WTA, infatti, ha deciso di organizzare solo tre partite in questo mercoledì e senza alcuna vera big in campo per cercare di trarre il massimo vantaggio dalla giornata di domani.

L’ATP Cup, finalmente, se ne andrà e con lei la scomoda e per vari motivi ingiusta decisione di esiliare le donne dalla Pat Rafter Arena, rinominando “Stadium Court” quello che fino allo scorso anno era conosciuto come “Show Court 1”. Il progetto però è stato un buco nell’acqua, perché nella tribuna aggiuntiva i problemi erano molteplici a cominciare dalla visuale delle primissime file.

Questa foto, scattata ieri sera dopo la fine della partita tra Maria Sharapova e Jennifer Brady, mostra (e fa ridere, detta così) la visuale del campo dalle prime file del lato sinistro. Non che vada molto meglio più in alto, o nello stesso punto del lato destro, perché c’è molta differenza di altezza, è tutto schiacciato rispetto alla transenna e più si va verso gli angoli e più bisogna ruotare col corpo per vedere il campo. Negli ultimi posti laterali, sei quasi perpendicolare rispetto al campo.

Così, sebbene ieri le partite siano state spesso combattute e molto belle, è mancata tanta atmosfera. E oggi, al di là del match tra Samantha Stosur e Madison Keys, è mancato anche l’equilibrio.

Tutto molto facile per una Danielle Collins che sta avendo almeno due marce in più delle rivali affrontate fin qui. Travolta Elina Svitolina, a cui ha lasciato solo due game, oggi ha fatto anche meglio contro Yulia Putintseva, vincendo 6-1 6-0 e facendo segnare 34 vincenti. Poco prima, Alison Riske aveva sconfitto la seconda giocatrice della Repubblica Ceca del suo torneo con un mai in discussione 6-3 6-4. La numero 19 del mondo, al miglior momento della carriera, si sta mostrando tanto solida da fondo campo e molto brava a cogliere al volo le opportunità. Al prossimo turno avrà Karolina Pliskova o Ajla Tomljanovic.

Infine, Keys è riuscita a capovolgere lo 0-3 in carriera contro Stosur grazie a un bel successo per 7-5 6-3. L’australiana si è mantenuta a galla molto bene nel primo parziale, equilibrato e incerto fino al doppio fallo che l’ha tradita sul 5-6 30-30 e ha dato all’americana una chance enorme di mettere pressione, facendo colpo col suo dritto. Nel secondo parziale l’ex campionessa dello US Open è partita un po’ più sfiduciata e il break in apertura per la numero 8 del seeding è risultato decisivo. Adesso, sarà lei a provare a mettere un freno alla grande corsa di Collins.

Domani esordio per Ashleigh Barty, numero 1 del mondo, contro Brady. Con lei nella sessione diurna ci saranno Pliskova e Tomljanovic, seguite da Petra Kvitova e Liudmila Samsonova. Nella sessione serale, interessantissimo confronto tra Naomi Osaka e Sofia Kenin, seguite da Kiki Bertens contro Anett Kontaveit. E il torneo vero avrà così inizio.

Risultati

D. Collins b. [Q] Y. Putintseva 6-1 6-0

[8] M. Keys b. [WC] S. Stosur 7-5 6-3

A. Riske b. B. Stycova 6-3 6-4