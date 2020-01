WTA Brisbane: Collins a valanga su Svitolina. Fuori Kerber

Prima giornata e subito risultati abbastanza a sorpresa a Brisbane, dove comunque vedevamo già dal sorteggio che non ci potevano essere vere favorite. Sorprende però, quello sì, come Danielle Collins abbia liquidato Elina Svitolina, campionessa da queste parti nel 2018.

6-1 6-1 il punteggio finale, con 18 degli ultimi 20 punti vinti da parte di una statunitense a cui a un certo punto è apparso tutto troppo facile. Non era la Svitolina di sempre, non trovava le marce alte e veniva soffocata dal ritmo asfissiante di una statunitense di contro molto centrata e capace di colpire vincenti senza neppure dover forzare particolarmente la mano contro un’avversaria che dovrebbe essere tra le migliori al mondo nella fase di copertura.

Oggi la numero 5 del mondo era però lontana parente della sua miglior versione e dopo aver gettato alle ortiche un game in risposta, il primo della partita, con 4 palle break mancate è stato un continuo tracollo. E come lei ha lasciato il torneo anche Angelique Kerber, che rientrava nel Queensland per la prima volta dal 2016 e ha perso 7-6(5) 7-6(4) contro Samantha Stosur, che a 35 anni coglie un piccolo ma preziosissimo successo in una fase di stagione che, oltretutto, le aveva sempre creato problemi.

Grave, per la tedesca, un atteggiamento abbastanza indolente e che l’ha spesso portata ad avere poche energie e cattiveria agonistica, completando la frittata nel primo set con un tie-break perso dal 5-1 e poi nel secondo senza mai avere reali chance in risposta e cedendo nuovamente al gioco decisivo.

Importante successo per Sofia Kenin, che da numero 14 del mondo si ritrova senza testa di serie e con il 7-6(1) 6-4 ai danni di Anastasija Sevastova si approccia al secondo turno dove avrà o Maria Sakkari o Naomi Osaka. Sarà Ajla Tomljanovic, infine, ad affrontare Karolina Pliskova al secondo turno dopo che l’australiana ha vinto il derby contro Priscilla HON.

Risultati

D. Collins b. [4] E. Svitolina 6-1 6-1

[WC] S. Stosur b. A. Kerber 7-6(5) 7-6(5)

S. Kenin b. A. Sevastova 7-6(1) 6-4

B. Strycova b. [7] J. Konta 6-2 3-6 6-3

A. Riske b. K. Muchova 6-4 6-2

[WC] A. Tomljanovic b. [WC] P. Hon 6-2 4-6 6-4