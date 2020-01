WTA Auckland: Serena Williams si salva, Gauff no. Siegemund ancora guastafeste

È saltato il big match. Non sarà ad Auckland la prima sfida tra Serena Williams e Coco Gauff, che probabilmente ancora deve diventare un reale “big match” come indica la parola, ma che avrebbe raccolto tantissimo interesse tra gli appassionati. E a recitare il ruolo di guastafeste in Nuova Zelanda è stata una Laura Siegemund autrice di una partita molto intelligente e astuta.

Subdola nel dar fastidio quando poteva alla sua avversaria come già successo in passato, soprattutto a livello di bravura tattica, la tedesca si è portata a casa una bella partita per 5-7 6-2 6-3. Poteva essere un risultato anche più netto, se non fosse che nel primo set ha perso 4 game di fila dal 5-3 in proprio favore.

Gauff si è mostrata molto inesperta, normale per una ragazza di appena 15 anni, rivelatasi il soggetto perfetto per cadere nella trappola di una Siegemund che da inizio del secondo set ha ripreso immediatamente il centro del campo e ha mosso l’avversaria in lungo e in largo, innervosendola qua e là tra slice fastidiosi e qualche perdita di tempo al servizio dove ogni vota lascia passare molto tempo rimanendo immobile prima di lanciare la palla in aria e servire. La ricordiamo già perfetta e spietata in passato a Stoccarda, quando vinse un’edizione clamorosa battendo ottime giocatrici come Svetlana Kuznetsova, Simona Halep, Karolina Pliskova e la miglior versione di Kristina Mladenovic in finale.

Contro di lei, ora, l’ostacolo più importante: Serena Williams. La numero 1 del seeding ha avuto molte difficoltà nell’ambientarsi nel match contro Christina McHale. Un primo set molto negativo l’ha vista perdere 3 volte la battuta. Ferma coi piedi, molto fallosa, lasciava spazio a una connazionale che invece faceva tutto in maniera ordinata. Dal secondo parziale l’ex numero 1 del mondo si è liberata e ha cominciato ad alzare il proprio livello, girando le sorti della partita e finendo poi per dominare i successivi parziali chiudendo 3-6 6-2 6-3.

Nessun problema, infine, per la bi-campionessa uscente Julia Goerges, impostasi 6-3 6-2 contro Jil Teichmann.

Risultati

[1] S. Williams b. C. McHale 3-6 6-2 6-3

L. Siegemund b. C. Gauff 5-7 6-2 6-3

[5] C. Wozniacki vs L. Davis

[4] J. Goerges b. J. Teichmann 6-3 6-2