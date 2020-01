WTA Auckland: Serena Williams e Wozniacki in semifinale, Goerges abdica

Serena Williams e Caroline Wozniacki, già in semifinale nel torneo di doppio dove partecipano assieme in vista del ritiro della danese che avverrà al termine degli Australian Open, sono tra le migliori 4 anche nel torneo di singolare di Auckland.

In Nuova Zelanda la statunitense sta cercando di mettere fine al tabù di titoli che la vede a secco da inizio 2017. Dopo i successi contro Camila Giorgi e Christina McHale, la ex numero 1 del mondo si è imposta contro Laura Siegemund con un non facile 6-4 6-3.

Come ieri, infatti, la tedesca ha fatto di tutto per rendere la vita difficile all’avversaria e se nel primo set le due sono state agganciate nel punteggio malgrado la grande differenza di potenza (e molto, della vicinanza, era dovuto anche all’intelligenza tattica di Siegemund), nel secondo la tedesca ha avuto 8 palle break nei primi 3 turni di risposta. Ha preso il break, a zero, sull’1-1 ed è stata 0-40 sul 3-1 con la grande chance di dare un nuovo colpo all’avversaria.

Serena lì ha reagito, cominciando poi la serie che l’ha fatta mettere insieme 5 game consecutivi e le ha evitato un nuovo terzo set. Tutto più semplice invece per la danese, che ha superato 6-1 6-4 la bi-campionessa in carica Julia Goerges. C’è stata partita solo nella seconda frazione, ma anche qui la ex numero 1 del mondo ne è emersa come la migliore e ora avrà Jessica Pegula, che ha approfittato del ritiro di Alizé Cornet sul punteggio di 6-0 3-2. Per Serena, invece, la vincente della sfida tra Amanda Anisimova ed Eugenie Bouchard.

Risultati

[1] S. Williams b. L. Siegemund 6-4 6-3

[3] A. Anisimova vs [WC] E. Bouchard

[5] C. Wozniacki b. [4] J. Goerges 6-1 6-4

J. Pegula b. A. Cornet 6-0 3-2 rit.