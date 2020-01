WTA Auckland: Giorgi si qualifica e pesca Serena Williams

Camila Giorgi ha completato il proprio percorso di qualificazioni ad Auckland cogliendo un successo piuttosto sofferto nell’ultimo turno. Contro Ysaline Bonaventure la marchigiana si è imposta solo 6-7(4) 6-4 6-1 prendendo il largo soltanto all’inizio del parziale decisivo.

Una partita resa ancor più incerta a causa del forte vento che nel primo parziale è stato probabilmente la vera causa per cui l’azzurra pur dominando i propri turni di battuta ha finito per commettere 10 doppi falli.

Subiva pochissimo in risposta, ma spesso cadeva in errori che alla fine nella lotteria del tie-break hanno premiato la belga. Il break ottenuto in apertura di secondo set, confermato a fatica, ha aperto per lei una nuova partita e dopo diversa fatica è arrivato il punto del 6-4 che ha rinviato la contesa al terzo, lì dove aveva molte più energie ed è partita con un netto 4-0 che ha archiviato la pratica. Adesso il caso le ha dato un esordio nel main draw da urlo: Serena Williams.

La statunitense doveva giocare contro Svetlana Kuznetsova, ma la russa come Alona Ostapenko è stata costretta al forfait. La lettone per motivi personali, la russa per motivi di salute. Così nel sorteggio l’azzurra è finita accoppiata alla ex numero 1 del mondo.

Nei primi risultati di giornata, Carla Suarez Navarro ha cominciato il suo tour d’addio al circuito WTA con una sconfitta per 6-2 3-6 6-2 contro Daria Kasatkina, chiamata invece a un anno di riscossa dopo il deludente 2019. La russa al secondo turno avrà Amanda Anisimova, numero 3 del seeding, o Kateryna Kozlova. Vittoria al fotofinish invece per Caroline Garcia, impostasi 5-7 6-3 7-5 contro Taylor Townsend che quest anno vuol provare a scalare finalmente il ranking dopo essere stata numero 1 under-18 ma aver speso gli ultimi anni a combattere depressione e body-shaming. Lo US Open dello scorso anno, dove batté Simona Halep con oltre 100 discese a rete, è stato probabilmente la molla per spingerla a provarci sul serio dopo anni passati a giocare solo ITF da 25.000 dollari pensando più al proprio salvadanaio che alla carriera.