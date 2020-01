Wozniacki contro Yastremska: “MTO? È un trucco che ha già fatto, me l’aspettavo”

Dopo il duro match di oggi, vinto da Caroline Wozniacki 7-5 7-5 ai danni di Dayana Yastremska, la danese non si è per nulla risparmiata in conferenza stampa. Nel post partita dell’incontro di secondo turno dell’Australian Open l’ex numero 1 del mondo Wozniacki si è diretta alla sua avversaria per il medical time out chiesto sul 4-5 del secondo set, quando lei era a un game dalla vittoria: “Lei ha provato a spezzarmi il ritmo. E sul 5-4 non penso avesse nulla che non andasse. Lei stava correndo bene. Questo è solo un trucco che ha già fatto in passato, e sapevo che sarebbe arrivato. Ho cercato soprattutto di rimanere concentrata, ho avuto match point, ho avuto le mie occasioni e non le ho prese. Ho giocato troppo passiva. Alla fine era importante rimanere lì e continuare ad avere chance, e finalmente sul 6-5 ce l’ho fatta. Un sollievo”.

Al prossimo turno la danese avrà Ons Jabeur, protagonista della vittoria in rimonta contro Caroline Garcia: 1-6 6-2 6-3.