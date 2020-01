Uno Slam a tre colori: scarica il numero di dicembre/gennaio di Oktennis Magazine!

Dopo 40 anni finalmente una stagione con gli azzurri che si presentano ai nastri di partenza come grandi protagonisti. Santopadre, uno dei migliori coach in circolazione, scommette: “Berrettini vi stupirà ancora”. E occhio a Fognini e Sinner. Le migliori firme del tennis italiano tutte per voi in esclusiva!

OkTennis Magazine, dicembre 2019/gennaio 2020, formato pagine singole

https://drive.google.com/open? id= 1asCLJfgaBWLKldkh6p2Ny7ad6RA- 21wk

OkTennis Magazine, dicembre 2019/gennaio 2020, formato pagine doppie

https://drive.google.com/open? id= 1cbBJQx3bmTcbYo2j5F3JxL6wp1oCt foR