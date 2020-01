Ranking ATP/WTA: Halep torna sul podio. Nadal re in tre decenni

La rumena sorpassa Naomi Osaka al terzo posto. Lo spagnolo è il primo a guidare la classifica in tre decenni diversi: gli anni "zero", i '10 e i '20

Parte la nuova stagione del tennis internazionale e vengono diramati i primi ranking mondiali del 2020. Fino a ieri non erano in programma eventi dei circuiti maggiori, per cui oggi si registra semplicemente la sottrazione dei punti relativi ai tornei della prima settimana del 2019.

La classifica WTA vede il ritorno di Simona Halep sul gradino più basso del podio. La rumena, regina di fine anno per due volte consecutive (2017-18), si mette alle spalle Naomi Osaka, cui è uscita dal conteggio la semifinale a Brisbane di dodici mesi or sono. Al quinto posto Elina Svitolina scavalca Bianca Andreescu, che non ha più nel carniere la finale di Auckland dell’anno scorso, che raggiunse partendo dalle qualificazioni.

Tra le italiane guida sempre Jasmine Paolini, che diviene novantaquattresima (+ 2), suo career high. Dietro alla toscana figurano Camila Giorgi (99; + 1), Giulia Gatto Monticone (151; + 3), Martina Trevisan (154; + 2), Elisabetta Cocciaretto (176; + 2), Sara Errani (194; + 4) e Martina Di Giuseppe (196; + 5).

Nel ranking ATP Rafael Nadal diviene il primo a essere stato in vetta in tre decenni diversi: gli anni “zero”, i ’10 e i ’20. Il maiorchino debuttò nelle vesti di sovrano il 18 agosto 2008, e al momento sono 209 le settimane complessive di permanenza sul trono.

Meno positivo il lunedì del suo connazionale Roberto Bautista Agut, cui è “scaduto” il titolo conquistato a inizio 2019 in quel di Doha: ciò gli costa la decima posizione, appannaggio del francese Gael Monfils.

Stabili i migliori azzurri, Matteo Berrettini ottavo e Fabio Fognini dodicesimo. Seguono Lorenzo Sonego (51; +1), Andreas Seppi (71; + 1), Marco Cecchinato (75; – 4), Jannik Sinner (78; 0), Stefano Travaglia (82; + 2) e Salvatore Caruso (93; + 3).

Oltre il centesimo posto troviamo Thomas Fabbiano (111; + 3), Paolo Lorenzi (112; + 3), Gianluca Mager (114; + 4), Alessandro Giannessi (146; + 2), Lorenzo Giustino (149; + 2), Federico Gaio (150; + 2) e Roberto Marcora (177; + 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Rafael Nadal, 2 Novak Djokovic, 3 Roger Federer, 4 Dominic Thiem, 5 Daniil Medvedev, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev, 8 Matteo Berrettini, 9 Gael Monfils (+ 1), 10 Roberto Bautista Agut (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Karolina Pliskova, 3 Simona Halep (+ 1), 4 Naomi Osaka (- 1), 5 Elina Svitolina (+ 1), 6 Bianca Andreescu (- 1), 7 Petra Kvitova, 8 Belinda Bencic, 9 Kiki Bertens, 10 Serena Williams.