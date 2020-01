Rally for Relief: i campioni di tennis in campo per l’Australia (video)

Ogni anno a Melbourne, pochi giorni prima dell’inizio degli Australian Open, i campioni di tennis si ritrovano in campo per una giusta causa. L’esibizione “Rally for Relief” quest’anno non poteva che volgere lo sguardo alla devastazione causata dagli incendi dell’estate australiana. Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Nick Kyrgios, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Naomi Osaka, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff, Sasha Zverev. Hanno tutti risposto presente per raccogliere fondi e aiutare chi sta affrontando la terribile situazione down under.

I giocatori si sono alternati in campo in un mega incontro di doppio, misto e non, tra battute, siparietti e scambi interminabili. A conclusione della serata il match di singolo tra Roger Federer e Nick Kyrgios, particolarmente toccato dalle vicende e dalle sofferenze della sua terra.

Sotto qualche highlights dell’evento, che potete rivivere interamente nel video in fondo.

In totale sono stati raccolti quasi 5 milioni di dollari, ma le donazioni sono ancora aperte e chi vuole può contribuire trovando tutte le informazioni a questo link.