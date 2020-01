Nuova tragedia nel tennis: è morto il padre di Ostapenko

View this post on Instagram

I know that you were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones… You realize what you miss the most when it’s not there anymore. So don’t hesitate on saying good words & spending time together while you can because nothing can be taken for granted. You will always be in my heart, dear dad. Love you forever! ♥️🙏🏻 ••• Tu biji klāt jau no paša sākuma. Diemžēl reizem dzīve var atņemt sev tuvos… To vislabāk apjaut, kad viņi vairs nav apkārt, tāpēc nevilcinieties teikt labus vārdus un pavadiet laiku kopā, kamēr ir tāda iespēja. Tēt, Tu mūžam paliksi manā sirsniņā! Mīlu Tevi! ♥️🙏🏻