Muguruza, nuova impresa all’Australian Open: Halep eliminata, sarà finale contro Kenin

G. Muguruza b. [4] S. Halep 7-6(8) 7-5

Adesso probabilmente possiamo parlare di possibile “rinascita”. Se le vittorie belle, significative, contro Elina Svitolina e Kiki Bertens potevano comunque essere viste sotto una certa ottica in base al momento delle avversarie, quella di oggi contro Simona Halep ha completamente altro valore e sapore. La vittoria contro la rumena, per 7-6(8) 7-5, è di quelle che fanno veramente rumore anche perché maturata in un clima tremendo. Da ieri pomeriggio Melbourne è invasa dal grande caldo e oggi Garbine ha giocato la sua partita cominciata verso le 16 ora locale con la colonnina della Heat Stress Scale (il misuratore di calore, umidità, e che determina a che punto possa la partita essere sospesa) ha viaggiato per tutte le due ore di gioco appena sotto al livello della sospensione e della chiusura del tetto sopra il campo.

Cominciata con 38 gradi, salita ben presto oltre i 39 e rimasta attorno ai 40 per tutta la durata, il rilevatore segnava sempre 4.9 con il limite di 5 mai veramente toccato. Il risultato però ha lasciato le giocatrici al loro destino sotto un sole infernale e per quanto abbiano espresso un gioco nel contesto di altissimo livello erano diversi i frangenti con più errori che vincenti e, mano a mano che ci avvicinavamo a fine partita, i servizi di entrambi non avevano più grande valore. Ne è uscita una battaglia di resistenza, più che di tecnica, e comunque Muguruza è riuscita a prevalere dopo una lunga serie di corse e rincorse, tentativi di accelerazione e soprattutto la forza di stare lì con la testa e non lasciare che l’ex numero 1 del mondo scappasse nel secondo set, evitando la sofferenza di un terzo set che sarebbe stato comunque deleterio per entrambe.

Per quanto Halep abbia dimostrato nelle gare precedenti di aver trovato un alto livello di gioco dopo le prime uscite stagionali, oggi la situazione è andata subito equilibrandosi per l’ottimo atteggiamento della spagnola e la sensazione generale che quella calura potesse ridurre il gap tra le due perché più gli scambi si allungavano (e Halep, ma anche Muguruza, possono accettare volentieri la prospettiva) la lucidità veniva a meno, si perdeva l’inerzia, il tempismo giusto.

