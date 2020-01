Ivanisevic e Conchita Martinez entrano nella Hall of Fame di Newport

Goran Ivanisevic e Conchita Martinez entrano a far parte della Hall of Fame del tennis.

Il museo di Newport, Rhode Island, accoglie i due campioni nella ristretta cerchia dei più grandi. Il croato, attualmente nel team di Novak Djokovic, è stato campione di Wimbledon nel 2001 (unico tennista uomo capace di vincere uno Slam da wild card), numero 2 del mondo, vincitore di 22 titoli ATP, medaglia di bronzo in singolare e doppio a Barcellona ’92.

La spagnola, coach della connazionale Garbine Muguruza, ha trionfato a Wimbledon ’94, finalista sia a Melbourne che a Parigi, vincitrice di 33 titoli WTA, numero 2 del mondo e medaglia d’argento in doppio a Barcellona ’92, Atene 2004 e di bronzo ad Atlanta ’96. Sia Ivanisevic che Martinez hanno vinto uno Slam anche come allenatori: il primo era nell’angolo di Marin Cilic agli US Open 2014 mentre la seconda sostituì Sumyk come coach di Muguruza a Wimbledon 2017.