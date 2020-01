Felicità Schiavone: “I capelli crescono tanto!”

Dopo aver affrontato, e sconfitto, un tumore maligno, Francesca Schiavone racconta attraverso i canali social la sua felicità per il ritorno alla vita e alla sua quotidianità. Il primo giorno di nuovo in palestra, la terra rossa sotto i piedi ed una racchetta in mano, una vacanza sulla neve per Capodanno. Ora Francesca ci rende partecipi di un piccolo (grande) segno di rinascita. “Felicità! Crescono tanto” ha scritto la Leonessa a corredo di un’eloquente fotografia, che la ritrae con capelli visibilmente più lunghi rispetto ad un mese fa, quando aveva annunciato al mondo di aver superato la malattia.

Felicità 🎉 crescono tanto 🔥🍾felicità pic.twitter.com/9Eyoz62qq9 — Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) January 7, 2020