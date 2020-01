Federer, Nadal e Djokovic in campo contro gli incendi: esibizione a Melbourne per raccogliere fondi

Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Nick Kyrgios saranno in campo per «Rally for Relief», l’esibizione in programma alla Rod Laver Arena di Melbourne il 15 gennaio per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa australiana. Il torneo fa parte delle tante iniziative dei tennisti per far fronte al disastro causato dagli incendi che hanno devastato un’area grande come l’Irlanda, hanno già ucciso 25 persone e un miliardo di aninmali.

Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, ha annunciato che parteciperanno all’evento anche Naomi Osaka, Caroline Wozniacki e Stefanos Tsitsipas. Tennis Australia devolverà 100mila dollari messo a segno durante la ATP Cup che si è appena conclusa, anche Maria Sharapova ha deciso di fare una donazione: «L’Australia è stata casa mia a gennaio per 15 anni – le parole della campionessa russa – Vedere le fiamme che distruggono le case, le famiglie, gli animali fa male al cuore».