Djokovic annuncia il forfait al torneo di Adelaide

Gli organizzatori del torneo di Adelaide, che inizierà il prossimo lunedì, hanno annunciato il forfait del serbo Novak Djokovic, che ha appena condotto la sua nazionale in finale nell’ATP Cup a Sydney. “Sappiamo quanto Novak sia deluso di non poter giocare ad Adelaide quest’anno e speriamo di dargli il benvenuto l’anno prossimo”, ha dichiarato il direttore del torneo Alistair McDonald, senza però chiarire i motivi del forfait del numero 1 del ranking mondiale – Comprendiamo la sua decisione e gli auguriamo il meglio per il resto della ATP Cup e per l’imminente Australian Open”. La direzione del torneo di ha invece confermato la partecipazione dell’australiana Ashleigh Barty, leader della classifica WTA.