Australian Open, tutti i risultati del singolare maschile

[8] M. Berrettini b. [WC] A. Harris 6-3 6-1 6-3

T. Sandgren vs [Q] M. Trungelliti 1-0 sosp.

R. Berankis b. R. Carballes Baena 6-4 6-2 6-2

S. Querrey b. [25] B. Coric 6-3 6-4 6-4

[22] G. Pella b. [WC] J-P. Smith 6-3 7-5 6-4

G. Barrere b. [Q] M. Safwat 6-7(8) 7-6(1) 6-4 7-5

J. Thompson vs A. Bublik rinv.

R. Opelka vs [12] F. Fognini 6-3 7-6(3) 1-0 sosp.

M. Fucsovics b. [13] D. Shapovlov 6-3 6-7(7) 6-1 7-6(3)

J. Sinner vs [Q] M. Purcell 7-6(2) 6-2 4-4 30/15 sosp.

L. Mayer vs T. Paul rinv.

[18] G. Dimitrov b. J.I. Londero 4-6 6-2 6-0 6-4

[31] H. Hurkacz vs [Q] D. Novak rinv.

J. Millman vs U. Humbert rinv.

[Q] Q. Halys vs F. Krajinovic 6-6 3-3 sosp.

[3] R. Federer b. S. Johnson 6-3 6-2 6-2

[6] S. Tsitsipas vs S. Caruso 6-0 6-2 6-2

P. Kohlschreiber b. M. Giron 7-5 6-1 6-2

C. Garin vs S. Travaglia 6-4 6-3 1-1 15/15 sosp.

[LL] L. Giustino vs [32] M. Raonic 2-6 1-6 2-5 sosp.

[21] B. Paire vs C-M. Stebe rinv.

M. Cilic vs C. Moutet rinv.

P. Andujar vs [WC] M. Mmoh rinv.

F. Lopez vs [9] R. Bautista Agut 2-6 2-1 0/15 sosp.

[14] D. Schwartzman vs L. Harris rinv.

A. Davidovich Fokina vs [Q] N. Gombos rinv.

[WC] M. Polmans vs M. Kukushkin rinv.

K. Edmund vs [24] D. Lajovic 5-2 sosp.

[30] D. Evans b. M. McDonald 3-6 4-6 6-1 6-2 6-2 6-3

Y. Nishioka b. L. Djere 6-4 3-6 6-2 7-6(1)

[WC] T. Ito vs [LL] P. Gunneswaran rinv.

[2] N. Djokovic b. J-L. Struff 7-6(5) 6-2 2-6 6-1