Australian Open, Roberta Vinci nuovo volto di Eurosport

La new entry Roberta Vinci, finalista agli Us Open del 2015 e la vincitrice di sette prove dello slam Justine Henin s’affiancano a un team di talent internazionali di altissimo livello, con le analisi e le interviste affidate a Barbara Schett e Mats Wilander nella consueta rubrica ‘Game, Schett and Mats’ e John McEnroe protagonista della rubrica ‘The Commissioner’ oltre che del vodcast ‘Tennis Legends’ insieme a Wilander e Boris Becker.

‘The Coach’di Patrick Mouratoglou diventa invece un documentario di 30 minuti, disponibile on-demand su Eurosport Player, che racconta il dietro le quinte della Mouratoglou Tennis Academy con gli allenamenti di Stefanos Tsitsipas, Serena Williams e Coco Gauff. A partire da Melbourne, il nuovo format ‘New Kids On The Block’ andrà alla scoperta degli astri nascenti del tennis mondiale, mentre ‘Entouragè consentirà agli spettatori di vedere i grandi campioni del circuito attraverso gli occhi dei loro team. Tra Melbourne e Flushing Meadows passando per il Roland Garros, anche nel 2020 Eurosport trasmetterà oltre 1000 ore di tennis in esclusiva.