Australian Open, qualificazioni donne. Trevisan rompe il tabù: “Il giorno più bello”

Al decimo tentativo, Martina Trevisan ce l’ha fatta. La toscana, classe 1993, superando Eugenie Bouchard 6-4 6-3 ha accesso al primo tabellone principale di un torneo Slam.

Una partita gestita in maniera perfetta fino al 6-4 5-0, capitalizzando un primo set dove è sempre stata avanti e al servizio non ha mai sofferto particolarmente, non concedendo alcuna chance alla ex numero 5 del mondo.Sul 5-4 ha poi gestito ottimamente il momento alzando tanto la traiettoria dei propri colpi e facendo colpire male una Bouchard che preferiva l’impatto regolare. In una giornata con tanto vento, questo l’ha portata a sbagliare parecchio.

Preso il set si è involata e nel secondo parziale è salita abbastanza rapidamente sul 5-0: “Non era facilissimo, anzi. C’era vento e son dovuta essere molto attenta e l’ho fatto fino al 5-0. Lì ero contro vento e lei ha cominciato a giocare quelli che io chiamo degli ‘Speranz’ che se vanno dentro vanno dentro e se vanno fuori vanno fuori, e sono entrati. Era anche contro vento, quindi ha spinto un po’ di più. Sul 5-2 ho girato campo e lì qualche pensiero per la testa mi è passato, lo ammetto, però dopo l’anno scorso ho lavorato molto sulla parte mentale e ce l’ho fatta. Ho cercato di giocare punto dopo punto invece di pensare che ero 5-0 e poi sono arrivata 5-2, 5-3… Però è fatta”.

At 26 years old, Martina Trevisan qualifies for her very first grand slam main draw at the #AusOpen, defeating Eugenie Bouchard 6-4, 6-3!!

