Australian Open, il programma di sabato 25 gennaio

Dopo l’emozionantissima giornata di oggi anche nella notte tra venerdì e sabato gli appassionati italiani avranno modo di non annoiarsi. Tornano in campo Nadal e Medveded e ci sarà l’attesa sfida tra Kyrgios e Khachanov per il terzo turno della parte alta del tabellone maschile. Tra le donne ecco Karolina Pliskova, Simona Halep e, soprattutto, la nostra Camila Giorgi contro Angelique Kerber, che ha già vinto questo torneo. Ma ecco il programma completo, come sempre si parte all’una del mattino (in Australia saranno le 11), mentre la sessione serale inizierà alle 9 (le 19 in Australia).

Rod Laver Arena

A. Pavlyunchenkova vs Ka. Pliskova

Y. Putintseva vs S. Halep

R. Nadal vs P. Carreno Busta

sessione serale

E. Svitolina vs G. Muguruza

D. Medvedev vs A. Popyrin

MC Arena

C. Giorgi vs A. Kerber

B. Bencic vs A. Kontaveit

F. Taylor vs D. Thiem

sessione serale

F. Verdasco vs A. Zverev

Z. Dyas vs K. Bertens

Melbourne Arena (non prima delle 3 del mattino, le 13 in Australia)

G. Monfils vs E. Gulbis

E. Mertens vs C. Bellis

sessione serale

N. Kyrgios vs K. Khachanov

1573 Arena (non prima delle 3 del mattino, le 13 in Australia)

D. Vekic vs I. Swiatek

D. Goffin vs A. Rublev