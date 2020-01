Australian Open, Halep: “Perdere così fa tanto male”

Oggi era veramente tanto caldo. Hai avuto difficoltà?

Sì, è stato veramente tanto, tanto caldo. L’ho sentito, mi sono sentita morta dopo il primo set con il sole che picchiava molto forte. Non mi è piaciuto giocare in queste condizioni.

A proposito del match: hai avuto chance in entrambi i set.

Perdere così fa tanto male. Ho ancora dolore per questo, lo devo ammettere. Però la vita va avanti. Penso che avrei forse potuto essere più coraggiosa nei punti importanti. Sono stata forse più sulla difensiva nei momenti che contavano davvero. Non ho quasi mai potuto prendere il comando dei punti. Lei ha servito molto bene, la mia risposta invece non era granché. Penso sia stato un buon match per entrambe, ma lei ha fatto meglio.

Quando parli del caldo, in che modo pensi abbia influito?

Il livello di energia è venuto a meno, a un certo punto. L’ho sentito nelle gambe. Nelle ultime due settimane non è mai successo, non ero preparata. Alla fine ho sentito tanto caldo. Quando non hai molti giorni col caldo ad abituare il corpo, perdi un po’ l’abitudine. Quando il caldo ti colpisce, è molto dura poi riprenderti.

Non è il momento migliore per chiederlo, ti chiedo scusa per questo, ma a proposito dell’accordo con Darren per i soldi da devolvere alle vittime degli incendi, come è finita?

Non l’ho ancora sentito, ci devo parlare poi. Lo farò, 100%. Aspetto solo si calmi un attimo.