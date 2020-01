Australian Open: Halep guida le big al terzo turno. Pliskova e Svitolina senza problemi

Giornata molto tranquilla nella parte femminile dell’Australian Open, con tutte le migliori che avanzano al terzo turno. Così per Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens.

Chi ha “sofferto” maggiormente è la svizzera, che ha impiegato circa due ore per avere la meglio di Alona Ostapenko con un doppio 7-5. La partita è stata segnata da tanti break, Bencic non sembrava sempre impeccabile ma alla fine ha prevalso sulla coetanea che ha dato comunque segnali incoraggianti per una stagione in cui vuole provare a risalire la china.

La svizzera al terzo turno avrà Anett Kontaveit, numero 28 del seeding, in uno dei tanti incroci tra teste di serie. Ben 21 sono giunte fino alle migliori 32 del torneo. Una delle differenze è rappresentata da Elina Svitolina contro Garbine Muguruza. La spagnola che è stata a lungo in top-10 raggiungendo il numero 1 del mondo per qualche settimana, è al primo Slam appena fuori dalle migliori 32 ma dopo il 6-3 3-6 6-3 di oggi contro Ajla Tomljanovic prova a rilanciarsi con Conchita Martinez al suo fianco. Un’altra sfida potenzialmente molto interessante con una giocatrice fuori dalle teste di serie è Donna Vekic, numero 19, contro Iga Swiatek. La diciottenne polacca, sospinta da un gran tifo sul campo 14, ha vinto la seconda partita in due giorni col 6-3 7-5 ai danni di Carla Suarez Navarro. È mancata la continuità nell’azione vista contro Timea Babos, ma ha lottato alla grande contro un’ottima spagnola, penalizzata più da qualche momento giratole contro.

Si preannuncia più che interessante anche la sfida tra CiCi Bellis ed Elise Mertens, con la belga spesso protagonista in Australia e l’americana classe 1999 al rientro dopo quasi due anni di inattività. Bellis, reduce da 4 interventi al gomito per un problema mai completamente risolto all’osso, si è imposta 6-4 6-4 contro Karolina Muchova mentre la belga ha liquidato 6-3 6-0 Heather Watson.

Come loro, Simona Halep e Yulia Putintseva. La rumena si è imposta 6-2 6-4 O anche tra la nostra Camila Giorgi e Angelique Kerber, apparse poco brillanti alla vigilia del torneo e ora trovatesi l’una contro l’altra in quella che dovrebbe essere la sfida che segnerà la possibile avversaria di Karolina Pliskova al quarto turno. L’azzurra ha eliminato 6-3 6-1 Svetlana Kuznetsova in una sfida che, tra le altre cose, non ha visto scambi oltre i 4 colpi su 99 punti giocati. Kerber invece ha eliminato 6-3 6-2 Priscilla Hon. Pliskova, impegnata come secondo match sulla Rod Laver Arena, ha inflitto un duplice 6-3 a Laura Siegemund. Anastasia Pavlyuchenkova, la sua prossima avversaria, ha superato Taylor Townsend 7-5 7-6(3).