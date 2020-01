Australian Open: Seppi fuori tra i rimpianti, Giorgi travolge Kuznetsova

Dal nostro inviato a Melbourne

C. Giorgi b. S. Kuznetsova 6-3 6-1

S. Wawrinka b. A. Seppi 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4

Bastano 63 minuti a una perfetta Camila Giorgi per affondare Sveta Kuznetsova e qualificarsi al terzo turno degli Australian Open eguagliando il suo miglior piazzamento a Melbourne ottenuto già nel 2015 e lo scorso anno. Dopo due sconfitte in altrettanti precedenti contro la russa (Roland Garros e Cincinnati, entrambi nel 2014), l’azzurra si impone per la prima volta contro l’ex numero 2 del mondo che al primo turno aveva fatto fuori la finalista in carica del Roland Garros, Marketa Vondrousova.

I 27 vincenti di Camila (a fronte di soli 14 errori) l’hanno investita e messa ko in poco più di un’ora. Una vera mattanza: dallo 0-2 iniziale la marchigiana ha vinto 12 dei successivi 14 game. Una vittoria che la riporterà in top 100 e che la proietta verso la sfida contro Angelique Kerber, oggi poco impegnata contro la wild card di casa Priscilla Hon, battuta con un facile 6-3 6-2. I precedenti sorridono alla tedesca che è imbattuta e conduce 4-0 con un parziale di otto set a uno. Curiosamente tre delle quattro sfide si sono giocate in Australia, nessuna però a Melbourne dove si spera in un finale diverso.