Australian Open: Giorgi si spegne sul più bello, Kerber agli ottavi

[17] A. Kerber b. C. Giorgi 6-2 6-7(4) 6-3

Finsce l’avventura di Camila Giorgi all’Australian Open con la sconfitta per 6-2 6-7(4) 6-3 contro Angelique Kerber. Una partita cominciata molto male a causa dei tanti errori, e dove poi l’azzurra era riuscita a metterla sui sui piani prendendosi un buon secondo set. Nel terzo, però, la corrente è cambiata di nuovo e quando aveva portato Kerber a essere molto nervosa è tornata a sbagliare, dando modo alla ex numero 1 del mondo di passare al quarto turno.

A decidere il match, come quasi sempre, è stata la stessa Camila: 49 vincenti ma anche 65 errori. Kerber ha mostrato le sue solite doti difensive portando a casa una partita diventata a un certo punto molto complicata. “Penso di aver giocato una bellissima partita – ha dichiarato Giorgi in conferenza stampa -. Personalmente sono molto contenta, ho fatto il mio gioco e ho spinto più che ho potuto”. La rivedremo in campo con la maglia azzurra in Fed Cup.

Per quanto riguarda Kerber, con la sconfitta di Pliskova la tedesca affronterà agli ottavi Anastasia Pavlyuchenkova, contro cui i precedenti sono quasi sempre stati molto equilibrati. Tredici incontri disputati, sette vittorie Kerber e sei per la Pavlyuchenkova che ha vinto le ultime quattro sfide.