Australian Open: Giorgi facile all’esordio, eliminate Paolini e Cocciaretto

Le buone notizie per il tennis italiano arrivano anche dal femminile. Camila Giorgi ha esordito con successo all’Australian Open battendo in due set la qualificata tedesca Antonia Lottner: 6-3 6-3 il risultato in favore della marchigiana che al secondo turno affronterà la vincente di Vondrousova-Kuznetsova. Saluta il torneo invece Jasmine Paolini, all’esordio assoluto a Melbourne. La 24enne toscana ha lottato contro la russa Anna Blinkova ma alla fine è arrivata la sconfitta in due set col punteggio di 7-5 6-4.

Di Giovanni Vianello

È terminata al primo turno l’avventura della nostra Elisabetta Cocciaretto contro Angelique Kerber. L’azzurra oggi impegnata nel primo turno degli Australian Open contro la campionessa tedesca ha perso con un perentorio 6-2 6-2. Non c’è praticamente mai stata partita. La nostra giovane connazionale ha cercato con tutte le sue forze di fare perlomeno partita pari con la Kerber, ma la tedesca quest’oggi era semplicemente di un’altra categoria.

La Cocciaretto d’altronde al momento, complice anche la sua bassa statura, non può mettere in campo un servizio eccellente né è dotata dei colpi da fondo che possono tramortire la Kerber, che già di suo è molto dura a morire quando si tratta di giocare di regolarità. La partita odierna insomma è stata la classica partita in cui si sfidavano due giocatrici che hanno un tennis molto simile ma in cui una delle due fa tutto meglio dell’altra. La partita si è sviluppata principalmente sul binario degli scambi lunghi, la maggior parte dei quali è stata vinta dalla Kerber.

Nel primo set la Cocciaretto è subito andata sotto di un break ed ha ceduto nuovamente la battuta sul 4-2 a favore della tedesca, finendo per perdere 6-2. Nel secondo set la Kerber è andata avanti 5-0, ha avuto un black-out che le è costato uno dei tre break di vantaggio ma ha poi chiuso nuovamente 6-2. La partita di oggi per la Cocciaretto era semplicemete hors categorie, non è stato un test che può dire molto sul suo futuro. La Kerber incontrerà l’australiana Hon al secondo turno.

C. Giorgi b. [Q] A. Lottner 6-3 6-3

A. Blinkova b. J. Paolini 7-5 6-4

A. Kerber b. E. Cocciaretto 6-2 6-2