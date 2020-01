Australian Open: Federer e Djokovic senza problemi, Dimitrov interrompe la rimonta sul più bello

La terza giornata degli Australian Open è filata via liscia. Il programma si è concluso infatti senza intoppi e anche sui campi per quanto riguarda i match del tabellone maschile che si sono disputati quest’oggi non ci sono state particolari sorprese tra i big, ovviamente considerando il bulgaro Dimitrov ormai fuori da quest’elité. Mentre per i tre italiani, impegnati questo mercoledì, discorso a parte.

Federer supera in tre agevoli set Krajinovic col risultato finale di 6-1 6-4 6-1.

Così come Djokovic che si è sbarazzato di Ito, lasciando al giapponese appena 7 giochi (6-1 6-4 6-2). Continua quindi la striscia positiva del serbo in terra australiana. Il numero due al mondo ha dimostrato molta solidità e concentrazione, approdando al terzo turno senza aver ceduto il servizio quest’oggi con il giapponese che non ha mai visto palle break da poter sfruttare a proprio vantaggio per provare a impensierire il serbo.

La partita sicuramente più emozionante è stata quella del bulgaro Grigor Dimitrov che, aldilà dell’outfit alquanto particolare, non riesce proprio a conquistare meriti sul campo per via del suo gioco. Quest’oggi una partenza da incubo con il 22enne statunitense Paul che scappa nel primo set e vince la battaglia di nervi di fine secondo conquistando un tie-break molto tirato. Il bulgaro sale leggermente di livello e pareggia la situazione ma al tie-break decisivo del quinto set, cede di schianto perdendo cedendo ad un passo dalla rimonta sensazionale per 10 punti a tre col risultato finale di 6-4 7-6(6) 3-6 6-7(3) 7-6(3) in favore dell’americano.

Match combattuto, con risultato finale e andamento simile anche tra Cilic e Paire . Il croato parte bene, ma rispettando i favori del pronostico alla vigilia, Paire però lotta e dopo aver portato la partita al quinto cede anche lui al super tie-break decisivo per 10 punti a 3. Il francese l’ha presa a modo suo, dichiarando – in conferenza stampa post match – che andrà in India a bere cocktail a bordo piscina senza voler pensare al tennis.

Chi invece non dovrà staccare sono Milos Raonic, che ha avuto nettamente la meglio su Garin per 6-3 6-4 6-2 e Stefanos Tsitsipas che oggi ha usufruito del ritiro di Kohlschreiber e quindi è volato direttamente al terzo turno dove affronterà proprio lo spilungone canadese in un terzo turno da non perdere.