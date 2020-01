Australian Open: Djokovic agli ottavi, spazzato via Nishioka

Dal nostro inviato a Melbourne

[2] N. Djokovic b. Y. Nishioka 6-3 6-2 6-2

Prima Tatsuma Ito,Yoshihito Nishioka. Il tennis maschile giapponese viene rispedito a casa da Novak Djokovic, che elimina il secondo giocatore nipponico consecutivo nel giro di tre giorni e si qualifica come da pronostico agli ottavi di finale. Troppo leggero il mancino Nishioka per poter anche solo pensare di infastidire il serbo che infatti ha impiegato un’ora e 25 minuti per prenotare un posto sulla Rod Laver Arena per la giornata di domenica.

Un impegno di terzo turno più simile a un allenamento che a un match vero. Djokovic ha dominato perdendo solo otto punti al servizio, ha messo sempre in campo la risposta e con 40 vincenti ha tramortito il giapponese. Fino ad ora l’esame più tosto è stato quello all’esordio contro Jan-Lennard Struff, che ha avuto il privilegio di strappargli addirittura un set. Un Djokovic comunque ben lontano dalla sua miglior versione visto che al momento non ha bisogno di spingere sull’acceleratore.

Qualche ostacolo in più proverà a proporgli Diego Schwartzman, vincitore in tre set sull’altro serbo Dusan Lajovic. Dopo aver dominato i primi due set l’argentino si è complicato la vita nel terzo prima di risolvere la questione al tie break evitando di allungare pericolosamente la partita. Per lui sarà la seconda volta negli ottavi a Melbourne dopo il precedente del 2018, contro Djokovic ha perso tre volte su tre ma a Parigi nel 2017 lo trascinò al quinto. Quello però era un Nole in profonda crisi, stavolta servirà più o meno un miracolo.