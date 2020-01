Australian Open, day-5: Federer chiude il centrale, Fognini sulla Melbourne Arena

Rod Laver Arena

dalle 11:00

[1] Ashleigh Barty vs [26] Elena Rybakina

[27] Qiang Wang vs [8] Serena Williams

Yoshihito Nishioka vs [2] Novak Djokovic

dalle 19:00

[3] Naomi Osaka vs Coco Gauff

John Millman vs [3] Roger Federer

Margaret Court Arena

dalle 11:00

[14] Diego Schwartzman vs [24] Dusan Lajovic

[25] Ekaterina Alexandrova vs [7] Petra Kvitova

[10] Madison Keys vs [23] Maria Sakkari

dalle 19:00

[6] Stefanos Tsitsipas vs [32] Milos Raonic

Shuai Zhang vs [14] Sofia Kenin

Melbourne Arena

dalle 12:30

Ons Jabeur vs Caroline Wozniacki

Marin Cilic vs [9] Roberto Bautista Agut

[22] Guido Pella vs [12] Fabio Fognini

1573 Arena

dalle 11:00

doppio femminile

Marton Fucsovics vs Tommy Paul

[18] Alison Riske vs Julia Goerges

Tennys Sandgren vs Sam Querrey