Australian Open, day 4 – la diretta: Pliskova e Medvedev avanti, Thiem in difficoltà

Ore 7.15: pur senza brillare Zverev si porta avanti due set a zero su Gerasimov, vittoria lampo per Angelique Kerber che lascia cinque giochi alla Hon, mentre rischia grosso Dominic Thiem: sotto due set a uno contro Alex Bolt l’austriaco ha ora due break di vantaggio nel quarto. Si qualifica al terzo turno Gulbis che batte Bedene.

Through in 2⃣! 🇩🇪@AngeliqueKerber outlasts Aussie wildcard Priscilla Hon 6-3 6-2 She'll face the winner of Kuznetsova/Giorgi in the third round#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/qSlvCkoYFw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020

Ore 5.38: Alexander Zverev scende in campo sulla Rod Laver Arena per affrontare il bielorusso Egor Gerasimov. Sulla Melbourne Arena intanto Thiem conduce 6-2 su Alex Bolt e Ernests Gulbis ha vinto il primo set contro Aljaz Bedene.

Ore 5.26: si conclude anche il primo match del tabellone maschile. Daniil Medvedev, quarta testa di serie e favorito per un posto in semifinale contro Nadal, batte 7-5 6-1 6-3 il qualificato spagnolo Pedro Martinez. Nessun problema per il russo, che a parte un controbreak subito nel primo set ha avuto vita facile contro un giocatore nettamente inferiore. Ora attende il vincente di Munar-Popyrin.

Ore 5.20: arrivano i primi risultati finali sul versante femminile. Donna Vekic ha battuto in due set Alizé Cornet, sulla MCA successo con doppio 7-5 per Belinda Bencic su Jelena Ostapenko; si impone in tre set Garbine Muguruza contro Ajla Tomljanovic mentre basta un doppio 6-3 a Karolina Pliskova, tra le favorite per il successo finale, per battere Laura Siegemund.

Ore 2: inizia una nuova giornata ricca di match agli Australian Open. Oggi è il turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Due gli impegni che riguardano gli italiani: Andreas Seppi affronta Stan Wawrinka sulla Margaret Court Arena nel primo match serale (le 9 italiane) mentre Camila Giorgi sfida Svetlana Kuznetsova nel terzo incontro in programma sul campo 12. Occhio però al pericolo pioggia: nuvole minacciose su Melbourne Park e ancora molto vento.