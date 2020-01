Australian Open, day 3 – la diretta da Melbourne: fuori Berrettini e Sinner, avanti Federer e Djokovic

Ore 12.37: Nessun problema per Federer, mentre Fognini ha perso il terzo e ora si trova al quarto set

Ore 11.56: Sia Federer sia Fognini avanti di due set

Ore 11.19: Fognini avanti di un set, così come Federer contro Krajonic

ore 10: Fognini in campo per evitare l’ecatombe azzurra

Ore 9.44: E anche Dimitrov va fuori! Il bulgaro eliminato dall’americano Tom Paul.

Ore 8.12: Anche Berrettini fuori! La testa di serie n.8 eliminato da Sandgren! E’ il secondo azzurro che esce di scena oggi.

Ore 7.29: Berrettini vince anche il quarto set! Si va al quinto!

Ore 7.21: Break Berrettini! L’azzurro avanti 4-2 e servizio nel quarto set!

On the board! 8th seed Berrettini takes the third against Sandgren, 6-4. The Italian trails the American two sets to one.

Ore 6.57: Berrettini brekka Sandgren e recupera un set: 6-4 per il romano nel terzo parziale. Dimitrov è sotto 2 set contro lo statunitense Paul

Ore 6.25: Eliminato Jannik Sinner, sconfitto in tre set da Fucsovics: 6-4 6-4 6-3 il risultato finale Soffre e anche molto anche Berrettini, sotto due set a 0 contro Sandren. Facile Djokovic su Ito: il campione in carica al terzo turno

Ore 5.38: Tira vento ma non tira una bella aria per i nostri. Sinner è sotto di due set (6-4 6-4) contro Fucsovics, mentre Berrettini ha perso il primo contro Tennys Sandgren al tie break. Intanto vola al terzo turno la quindicenne Coco Gauff, che affronterà in un supermatch che Barbiani ci racconterà dal primo all’ultimo punto la campionessa in carica Naomi Osaka.

Ore 4.54: Sinner sotto di un set contro Fucsovics, 6-4 per l’ungherese. La Wozniacki prolunga la sua carriera battendo in due set la testa di serie numero 23, Dayana Yastremka, che era abbondantemente sopra in entrambi in set.

Ore 4.42: Sinner perde di nuovo il servizio, 3-4 per Fucsovics…

Ore 4.37: Controbreak di Sinner! 3-3 primo set

Ore 4.17: Ha iniziato Sinner ed è sotto di un break contro l’ungherese Fucsovics, in un campo 22 pieno di… ungheresi, a quanto pare. Comunque, è molto più dura di quanto si creda, per Jannik.

Ore 3.46: Querrey ha vinto contro Berankis e ora sul campo 22 tocca a Sinner. Intanto la Wozniacki pare non volersi ritirare: sotto 1-5 contro la Yastremka, ha vinto il primo 7-5. Classic Wta.

Ore 3.11: Tsitipas al terzo turno. Philipp Kohlschreiber ha alzato bandiera bianca.

"I played with Rafa, so I had to really stay on the line and not move. It was really good advice for me for the future if I want to play doubles one day."

Ore 2.52: Petra avanti! La ceca batte la Badosa e vola al secondo turno! Intanto il vento continua a peggiorare e giocare non è così facile

Ore 2.18: Signori e signore buona notte a voi e un buongiorno a noi dalla ventosissimissima Melbourne. Una roba vista poche volte anche per una città estremamente ventosa come quella australe. E occhio che ci sarebbe anche un rischio pioggia. Detto ciò, programma ricchissimo, con i tre italiani più attesi tutti in campo: Fognini contro Thompson, Sinner contro Fucsovics e Berrettini contro Sandgreen. Saranno in campo più tardi nella notte italiana. Per i big Federer, Djokovic, Osaka (che ha già archiviato la pratica), Kvitova, Serena Williams, Barty, la Wozniacki in quella che potrebbe essere la sua ultima partita, Tsitsipas e così via.