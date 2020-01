Australian Open, day 3: Federer chiude il programma sul centrale, Fognini in serata sulla Margaret Court Arena

L’ordine di gioco di mercoledì 22 gennaio all’Australian Open:

ROD LAVER ARENA dalle 11 (1 ore italiana)

Paula Badosa vs (7) Petra Kvitova

(1) Ashleigh Barty vs Polona Hercog

Tatsuma Ito vs (2) Novak Djokovic

Dalle 19 (9 ore italiane)

Tamara Zidansek vs (8) Serena Williams

Filip Krajinovic vs (3) Roger Federer

MARGARET COURT ARENA dalle 11 (1 ore italiana)

(3) Naomi Osaka vs Saisai Zheng

Caroline Wozniacki vs (23) Dayana Yastremska

Tommy Paul vs (18) Grigor Dimitrov

dalle 19 (9 ore italiane)

Jordan Thompson vs (12) Fabio Fognini

(10) Madison Keys vs Arantxa Rus